Queste le aperture della stampa portoghese di oggi, martedì 26 novembre 2019:

RECORD

"Il mondo di Pep"

Reportage in prima pagina sul tecnico del Manchester City Pep Guardiola con un intervistatore d'eccezione: Johnny Marr, chitarrista degli Smiths.

"Jorge Jesus celebrato"

Spalla della prima pagina dedicata a Jorge Jesus, ex tecnico di Benfica e Sporting Lisbona, fresco vincitore della Copa Libertadores (la Champions League del Sudamerica, ndr) col Flamengo. Al tecnico lusitano ieri è stata consegnata la cittadinanza onoraria di Rio de Janeiro dopo il successo nella finale contro il River Plate.

A BOLA

"Immune alla Champions League"

Si parla del futuro del tecnico del Benfica Bruno Lage nella prima pagina. "Il suo futuro e il rinnovo non dipendono dal risultato di domani in Germania. L'incontro per il rinnovo ci sarà compatibilmente con gli impegno del club".

"Nuovo contratto per Bruno Fernandes"

Potrebbe presto arrivare un nuovo contratto per Bruno Fernandes con lo Sporting Lisbona. Il centrocampista ex Samp e Udinese, gioiello del mercato seguito anche dal Manchester United, dovrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa.

"Mourinho con vista ottavi"

Trova spazio anche l'esordio in Champions League con il Tottenham di Josè Mourinho atteso dalla sfida interna contro l'Olympiacos.

O JOGO

"Dragao blindano Vitor"

Apertura dedicata al rinnovo fino al 2024 di Vitor Ferreira con il Porto. Clausola rescissoria da 40 milioni di euro per il nuovo gioiellino del centrocampo lusitano.