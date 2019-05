Le aperture in Portogallo - Sporting-Porto, chi sarà l'ultimo a ridere?

Sporting Clube de Portugal da un lato, Porto dall'altro. E' una delle classiche di Portogallo e oggi si ripresenterà. Sui quotidiani non si può parlare d'altro, di questa sfida in programma per le 17.15.

Record - "Capitani d'armi", titola Record, riportando le parole dei due capitani. Da un lato Herrera: "Le grandi squadre non vivono del passato". Dall'altro Bruno Fernandes: "Se arriverà un'offerta per me deciderò col club".

A Bola - Termina in bellezza la stagione con un big match. "L'ultimo a ridere", titola A Bola, mettendo in prima pagina una foto di Marcel Keizer, tecnico dello Sporting, e Sergio Conceiçao, allenatore del Porto.