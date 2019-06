Le aperture in Portogallo - Torna la Nations League. Inter su Fernandes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le aperture dei maggiori quotidiani portoghesi di oggi, mercoledì 5 giugno.

A Bola - "Naçao Ligada", un popolo unito. Il Portogallo tenterà oggi di raggiungere la finale della più recente competizione per Nazionali. Stasera i lusitani affronteranno la Svizzera. Nel taglio basso spazio al mercato: Jovic al Real e Bruno Fernandes in orbita Tottenham per sostituire Eriksen, ma c'è il Manchester United.

O Jogo - Grande spazio alla partita che disputerà stasera il Portogallo contro la Svizzera, valida per la semifinale della Nations League. Cristiano Ronaldo e compagni vogliono entrare nella storia. Nel taglio laterale la notizia dell'interessamento dell'Inter per Bruno Fernandes. Joao Mario può rientrare nell'affare.

Record - "Jackpot", è il titolo a tutta pagina del quotidiano. Il riferimento è ai soldi che il Benfica guadagnerà per i trasferimenti di Jovic, Talisca e Jimenez: ben 88,2 milioni di euro, di cui 22,2 di bonus per l'acquisto del serbo da parte del Real Madrid. Poi ampio spazio al mercato: il club campione di Portogallo ha messo nel mirino Senesi, 22enne difensore centrale del San Lorenzo. Paulo Fonseca vicino alla Roma.