© foto di Simone Bernabei

Di seguito le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, sabato 20 luglio:

Jornal de Noticias

Oltre al pareggio del Porto contro il Betis, sulla prima del quotidiano trova spazio la cessione di Vinicius al Benfica da parte del Napoli: "Il Benfica paga 17 milioni per il cartellino di Vinicius".

A Bola

Ancora più spazio alla vicenda Vinicius su A Bola che titola: "Vinicius nel podio dei più costosi". Oggi l'ufficialità del giocatore in arrivo dal Napoli. Quindi un passaggio sullo Sporting dopo il 2-2 contro il Club Brugge: "I Leao non sanno vincere".

Record

"I Leao danno già segnali", titola invece Record. Beuno Fernandes è subito il migliore con un gol e un assist. Renan ha giustificato l'adeguamento contrattuale, mentre Mathieu si è reso protagonista di una grande prova. Male Vietto, così come Bas Dost. Capitolo Vinicius: "Il Real Sport Clube riceve 3,4 milioni dei 17 per Vinicius". Chiusura con l'operazione fra Juventus e Benfica: "Trattativa a rischio" si legge sopra una foto di Mattia Perin. Il portiere è tornato a Torino dopo le visite mediche in Portogallo e la previsione di uno stop più lungo del previsto (si parla di 4 mesi).