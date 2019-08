Le aperture in Spagna - Adrian eroe di Liverpool e il caso-Neymar

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar catalizza l'attenzione dei principali quotidiani spagnoli oggi in edicola. Mundo Deortivo sottolinea come adesso sia arrivato il turno del brasiliano di fare una mossa, mentre per Sport il giocatore attualmente al PSG è sempre più ottimista di tornare al Barcellona. Intanto, il club francese decide di far lavorare a parte l'asso verdeoro e il Bayern spera ancora di arrivare a Coutinho, nonostante sia stato promesso ai parigini.

AS e Marca, invece, celebrano il connazionale Adrian: da svincolato a eroe nella notte di Supercoppa Europea, il portiere del Liverpool è decisivo nella serie dei rigori, grazie alla parata sull'ultimo penalty, calciato da Abraham.