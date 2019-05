Le aperture in Spagna - Alta tensione Barça, Valverde rischia il posto

© foto di Simone Bernabei

In Spagna tiene banco la questione legata al futuro del Barcellona, con Ernesto Valverde che non è più così sicuro della conferma sulla panchina blaugrana. Spazio anche al mercato del Real Madrid, con Neymar e Mbappé sogni di Florentino Perez, così come alla finale di Champions dell'1 giugno e il rischio hooligans in arrivo a Madrid.

As - "Mbappé o Neymar. Escono i conti", scrive stamani il quotidiano in prima pagina sopra una foto delle due stelle del PSG finite nel mirino del Real Madrid. I Blancos, in vista della prossima stagione, promettono scintille sul mercato e i due talenti del club parigino sono i primi obiettivi.

Marca - Con i campionati conclusi, si pensa già alla finale di Champions di Madrid fra Liverpool e Tottenham. E Marca titola "Miedo", ovvero "Paura". Vari locali nei pressi delle 'fan zones' delle due squadre resteranno chiusi per timore degli hooligans, mentre a livello generale è già stata data disposizione di rinforzare il dispiegamento di forze dell'ordine per tenere d'occhio gli oltre 20mila tifosi inglesi che arriveranno senza biglietto.

Mundo Deportivo - "Dubbi su Valverde", si legge nel titolo di prima pagina. La dirigenza del Barcellona deve ancora capire cosa fare col tecnico, soprattutto dopo il ko in finale di Copa del Rey contro il Valencia. Se fino a poche settimane fa la conferma dell'ex Athletic sembrava scontata, oggi non è più così certa.

Sport - Di timbro ancora più forte è il titolo di Sport, che scrive "Alta tensione". Il Barcellona dovrà affrontare, nelle prossime ore, diversi temi caldi e prendere decisioni importanti. Il presidente Bartomeu ha convocato una riunione urgente per decidere le strategie, sul banco degli imputati ci sono tutti: dal tecnico Valverde ai giocatori, fino agli uomini mercato.