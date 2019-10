Le aperture in Spagna - Areola pronto a sostituire Courtois. Messi c'è!

Queste le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 5 ottobre 2019:

AS

"Areola portiere di guardia". Così titola in prima pagina il quotidiano spagnolo a proposito della porta del Real Madrid. Visto lo scarso rendimento del belga Courtois, il portiere francese ex PSG sarebbe pronto a prendergli il posto già alla prossima partita contro il Granada.

Marca

"Areola e altri 10". Questo il titolo in prima pagina del giornale spagnolo sul portiere del Real Madrid. In vista della prossima gara dei blancos il portiere francese sembra essere nettamente in vantaggio rispetto a Courtois.

Sport

"Messi è qui!". Il giornale iberico fa riferimento alla condizione attuale dell'attaccante argentino. La pulce, infatti, sembra essere tornato in uno stato di forma incredibile ed è pronto a sfidare il Siviglia al top delle sue condizioni.

Mundo Deportivo

"Un Barcellona inedito". Il documentario realizzato da Matchday racconta della vita privata e della vita oltre al campo di calcio dei giocatori del Barcellona e quello che notiamo è sicuramente un Barcellona inedito.