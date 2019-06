Le aperture in Spagna - Atletico insiste per Llorente. Barça-Guerreiro

Queste le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli di oggi sabato 15 giugno 2019:

Marca - Il primo piano è dedicato al basket, ma sulla prima pagina di Marca troviamo anche il calcio in taglio basso. "L'Atletico insiste per Marcos Llorente", si legge, perché il centrocampista è uno degli obiettivi dei Colchoneros. E poi Kubo, la stellina del giappone, arriva al Real Madrid Castilla.

AS - "L'Atletico avanza per Llorente mentre Rodrigo si decide", titola As sulle vicende della squadra di Simeone. In taglio basso c'è spazio anche per la Copa America: "Messi conro James, primo gran duello in Brasile".

Sport - Spostandoci in Catalogna, si comincia chiaramente a parlare del Barcellona. Secondo l'indiscrezione di Sport, l'ultimo nome per la formazione di Valverde è Guerreiro del Borussia Dortmund: "Trattano per Guerrero", il titolo. Spazio anche alla possibile cessione di Cillessen, che "già negozia con l'Everton".

Mundo Deportivo - Anche in questo caso, il primo piano è dedicato al basket, a Pau e soprattutto Marc Gasol. Poi, più in basso, anche uno stralcio: "In marca la statua per Cruyff al Camp Nou"