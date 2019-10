Le aperture in Spagna - Bale fra Cina e Premier. Barça, gioca Fati

Queste le aperture della stampa spagnola di oggi, martedì 29 ottobre 2019:

MARCA

"Bale verso la Cina"

Si parla del futuro di Gareth Bale sulla prima pagina del quotidiano sportivo madrileno. Il gallese, separato in casa col Real Madrid, è in contatto con lo Shanghai Shenhua in vista del mercato di gennaio. "Il rapporto fra Bale e Zidane è nullo - si legge - e il gallese riaccende la pista cinese per andarsene".

AS

"BaleExit"

Anche qui il tema centrale è il futuro dell'ex Tottenham. "Il gallese - scrive il quotidiano - vola a Londra per vedersi con il suo agente. Il Real pianifica la sua cessione nel mercato di gennaio, con la crisi delle grandi di Premier League che può facilitare il suo addio".

"Atletico con Morata e Diego Costa"

Taglio basso della prima pagina dedicato anche al turno infrasettimanale della Liga con l'Atletico Madrid che affronterà l'Alaves. Una sfida per la quale Diego Simeone sta valutando la possibilità di schierare la squadra col doppio centravanti: Alvaro Morata e Diego Costa".

SPORT

"Gioca Ansu"

Attenzioni rivolte al match di Liga fra Barcellona e Valladolid in programma questa sera al Camp Nou. In particolare si parla della maglia da titolare che Ernesto Valverde sta valutando di dare al 17enne Ansu Fati. "Il Barcellona - si legge ancora - spera di continuare la sua striscia di vittorie e conseguire la settima consecutiva per riprendersi la vetta della classifica".

MUNDO DEPORTIVO

"Ansu, colpo in canna"

Ansu Fati verso la maglia da titolare col Barcellona e su questo tema si apre la prima pagina del quotidiano catalano. "Il Camp Nou - si legge - è ansioso di rivederlo in campo dopo un mese senza minuti in campo".