Le aperture in Spagna - Bale verso il Galles. Barça, tocca a Griezmann

Di seguito le aperture spagnole di oggi martedì 5 novembre 2019

MARCA

"Bale, convocato dal Galles"

Per il Real Madrid il tema principale continua ad essere il rapporto da separati in casa con Gareth Bale. Il gallese non sarà disponibile contro il Galatasaray in Champions League, ma oggi potrebbe ricevere la convocazione da parte della sua Nazionale, il Galles, in vista dei prossimi impegni.

AS

"La tripletta di Bale"

Anche qui c'è Gareth Bale al centro delle attenzioni. L'accusa al gallese è di alzare continuamente la tensione nel rapporto con la dirigenza del Real Madrid. "Il giocatore - si legge - è pronto a lasciare il club a gennaio perché con Zidane non esiste rapporto. Il club teme che possa andare in Galles a giocare con la sua Nazionale dopo un mese senza giocare. Le sue continue fughe da Madrid irritano non poco".

MUNDO DEPORTIVO

"L'ora di Griezmann"

Sfida di Champions questa sera per il Barcellona in casa contro lo Slavia Praga. Una gara, questa, che vede tutte le attenzioni concentrarsi sul francese ex Atletico Madrid. "Senza Suarez - scrive il quotidiano catalano - il francese ha l'occasione di imporsi in Europa come nuovo 'socio' di Messi. Ansu e Dembele completeranno il tridente di un Barça che in caso di vittoria si troverà ad un punto dagli ottavi di finale".

SPORT

"Reazione da Champions"

Anche qui si parla del match contro lo Slavia, visto come l'occasione perfetta per cancellare la brutta sconfitta subita dal Levante in campionato. "Valverde vuole che il Barça ritrovi la sua miglior versione per chiudere la pratica qualificazione. Dembelé torna in squadra e potrebbe formare il tridente con Messi e Griezmann".