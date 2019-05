Le aperture in Spagna - Barça, missione Anfield. Hazard vuole il Real

© foto di Pietro Lazzerini

Di seguito la rassegna stampa dei principali quotidiani spagnoli di martedì 7 maggio:

Marca

"Zidane gli ha detto che non conta più su di loro".

Il riferimento del titolo in prima pagina è a tre giocatori che il tecnico del Real Madrid non vuole più avere in rosa in vista della prossima stagione. Sono Ceballos, Llorente e Bale i giocatori che verranno "epurati" tramite il mercato.

"La strada per il Wanda passa da Anfield".

Secondo titolo riferito alla semifinale di ritorno di Champions League con il Barcellona che stasera dovrà difendere il 3-0 dell'andata contro il Liverpool per accedere alla finale.

Mundo Deportivo

"Da Anfield al Wanda".

Titolo in prima pagina che fa riferimento alla semifinale di ritorno di Champions League tra Liverpool e Barcellona, con la squadra di Valverde che cerca il "passaporto" per accedere alla finale dopo la vittoria per 3-0 all'andata. I Reds sono senza Salah e Firmino ma i balugrana non si fidano.

AS

"Hazard considera di presentare la richiesta di trasferimento".

Apertura dedicata al mercato del Real Madrid, con il fantasista del Chelsea che a causa del muro alzato dai Blues per il suo addio, sta pensando di chiedere formalmente la cessione così da permettere ai Blancos di abbassare le pretese inglesi.

"Tutto in favore del Barça".

Salah fuori dalla semifinale di Chamkpions ma Valverde non si fida e dichiara: "Dobbiamo giocare come se non ci fosse niente dopo questa partita".

Sport

"Ora o mai più".

Il Barcellona ha un appuntamento con la storia ad Anfield dove dovrà difendere il 3-0 ottenuto in casa all'andata. Sarebbe la nona finale di Champions League per i catalani contro un Liverpool che non avrà a disposizione Salah per infortunio.