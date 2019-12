Le aperture in Spagna - Barça-Neymar, il 2020 può essere l'anno giusto

© foto di Simone Bernabei

Queste le prime pagine spagnole di oggi, martedì 24 dicembre:

MUNDO DEPORTIVO

"Neymar 2020". Questo il titolo odierno del quotidiano catalano che spiega come il brasiliano continui a voler rientrare in blaugrana. Il club catalano, da parte sua, sa che se O Ney dovesse tornare in forma e motivato sarebbe un acquisto prioritario. Per arrivare al giocatore, valutato 180 milioni di euro, servirà cedere a titolo definitivo Coutinho col PSG che potrebbe lasciarlo partire per trattenere Mbappé. Di spalla, focus sull'esonero di Machin da parte dell'Espanyol e sulla base di accordo fra Atletico Madrid e Cavani.

SPORT

"Griezmann 100% integrado". L'altro quotidiano di Barcellona spiega come il francese, dopo qualche prtoblemino iniziale, si sta trovando bene in blaugrana, merito anche dell'aiuto dei compagni Suarez, Rakitic e Ter Stegen.

MARCA

Apertura del quotidiano dedicata ad un'intervista a Rafa Nadal, mentre sul tema calcio il focus è chiaramente sul Real Madrid: "Zidane non vuole nessun rinforzo", si legge nel richiamo di prima. Quindi l'accordo fra l'Atletico Madrid e Cavani e i nomi del sostituto di Machin sulla panchina dell'Espanyol

AS

Anche in questo caso spazio alla voce del tennista spagnolo, mentre in taglio basso c'è spazio per il brindisi di Natale del Real Madrid: "Daremo il massimo per i tifosi, nel 2020", il pensiero condiviso di Florentino Perez, Zidane, Ramos e Marcelo. Quindi Cavani: l'accordo col giocatore c'è già, i Colchoneros ora cercano di trovare una formula per prenderlo già a gennaio.