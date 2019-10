© foto di Marco Conterio

L'ottavo Mondiale di Marc Marquez in Moto GP nelle aperture spagnole, in Catalogna c'è ovviamente spazio anche per il 4-0 del Barcellona in casa contro il Siviglia.

Sport "Polverone". Il Barça stende il Siviglia nella prima parte con tre gol in otto minuti, Suarez, Vidal e Dembelé. Messi fa il quarto ma l'arbitro Mateu Lahoz espelle poi Araujo e Dembele che può perdere il Clasico.

Mundo Deportivo Il giornale si concentra sul protagonismo dell'arbitro Lahoz nel 4-0 di Barça-Siviglia: rossi diretti a Araujo e Ousmane, che può così saltare il Clasico.