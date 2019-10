Le aperture in Spagna - Barça verso gli ottavi. Valverde stellina Real

Di seguito le aperture spagnole di oggi martedì 24 ottobre 2019:

SPORT

"Barça lanciato"

Vittoria in casa dello Slavia Praga e primato nel girone di Champions League (lo stesso dell'Inter) per il Barcellona di Leo Messi. Del match in terra ceca parla il quotidiano catalano in prima pagina: "Il Barça - si legge - centra la sesta vittoria consecutiva e si mettere in testa al suo girone avvicinandosi molto alla qualificazione. Messi aprer la strada verso la vittoria andando a segno per la sua quindicesima stagione consecutiva in Champions League".

MUNDO DEPORTIVO

"Trifonfo senza feeling"

Anche qui l'apertura principale è dedicata al successo in casa dello Slavia del Barcellona. Sulla prestazione della formazione di Ernesto Valverde si legge: "Il Barcellona lascia Praga in testa al girone rischiando ma non poco contro un avversario ostico. Ter Stegen si erige ad eroe fra Messi e l'autorete causata da Suarez".

MARCA

"Valverde, arrivato per rimanere"

Apertura della prima pagina dedicata a Federico Valverde, giovane talento uruguaiano del Real Madrid. Sul 21enne il quotidiano spagnolo scrive: "Si consolida nell'undici di Zidane per la sua versatilità. Il suo inserimento è molto simile a quello di Casemiro nel 2015. Per Zidane fu chiaro non appena lo vide lo scorso marzo".

AS

"Volano"

Anche qui l'apertura è dedicata ai volti nuovi in casa Real Madrid. Oltre a Valverde c'è anche Rodrygo. I due ragazzi, si legge, "guidano il piano di rinnovamento del Real Madrid. Il brasiliano supera il suo connazionale Vinicius, mentre l'uruguaiano si prende il posto da titolare".