Le aperture in Spagna - Benzema rinnova. Barça, 2020 per sognare

Di seguito le prime pagine della stampa spagnola in edicola oggi, martedì 31 dicembre 2019:

AS

"2020, un anno per sognare"

Prima pagina dedicata alla nazionale spagnola e al sogno europeo. A giugno l'Europeo itinerante, con la selezione di Luis Enrique che sogna un nuovo trionfo. E' passato un decennio dal Mondiale vinto in Sud Africa.

MARCA

"Benzema fino al 2022"

Rinnovo fino al 2022 per Karim Benzema, punta di diamante del Real Madrid. Accordo ormai in dirittura d'arrivo che potrebbe però essere ufficializzato solo al termine dell'attuale stagione.

MUNDO DEPORTIVO

"Messi 20 reti per il 2020"

Inizia un nuovo anno anche per Leo Messi. Nuovo anno significa nuovi traguardi e nuovi obiettivi da raggiungere. Alla portata del fenomeno argentino, le 500 vittorie con il Barcellona ma anche diventare il giocatore del Barça con più partite nella storia o raggiungere il record di gol di Pelè. Nel frattempo si fermano per infortunio Arthur (out 3 settimane) e il portiere Ter Stegen.

SPORT

"Felice 2020 Suarez"

Parla Luis Suarez, centravanti del Barça, che brinda al nuovo anno: "Arriveremo a un accordo per il rinnovo. Sono molto felice al Barcellona. Ho sempre dato il massimo e i numeri sono dalla mia parte" le parole del giocatore uruguaiano.