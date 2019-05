Le aperture in Spagna - Champions, disastro Barça. Fallimento storico

Di seguito la rassegna stampa dei principali quotidiani spagnoli di martedì 7 maggio:

As

"Un tuono ad Anfield"

Nuova ecatombe per il Barcellona, è addio al triplete. Blaugrana rimontati dopo il 3-0 dell'andata. Busquets: "Dobbiamo soltanto chiedere scusa". La gioia di Klopp: "E' incredibile"

Mundo Deportivo

"Rossi di vergogna"

Un Barcellona senza anima subisce una debacle ad Anfield contro il Liverpool, orfano di Salah e Firmino. Il 4-0 subito da un errore ridicolo della difesa è l'epitaffio di una squadra che ha ripetuto lo stesso errore fatto contro la Roma nella passata stagione.

Marca

"Fallimento storico"

Il Barcellona esce clamorosamente dalla Champions - si legge - nonostante il 3-0 dell'andata, nonostante le assenze del Liverpool, nonostante uil precedente contro la Roma, nonostante il Real già fuori e nonostante il miglior giocatore del mondo a disposizione...

Sport

"La più grande vergogna della storia"

Il Barcellona scrive la pagina più nera della sua storia facendosi eliminare dal Liverpool in una maniera imperdonabile. Come successo contro la Roma nella passata stagione, la squadra di Valverde non riesce a gestire il vantaggio dell'andata e subisce quattro gol nel ritorno.

El Pais

"Fiasco monumentale del Barcellona"

Anche il quotidiano generalista spagnolo dedica spazio in prima pagina alla debacle blaugrana. La squadra di Valverde - si legge - ko 4-0 contro il Liverpool ad Anfield e getta via la finale di Champions League.