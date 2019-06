Le aperture in Spagna - Colpo Jovic per il Real e il futuro di de Ligt

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli di oggi, mercoledì 5 giugno

Marca - "Gol del Madrid", è il titolo scelto in prima pagina, dove campeggia una foto di Jovic con la maglia del Real. L'attaccante di 21 anni è costato 60 milioni più 5 di bonus. Nel taglio basso intervista a Kepa, che parla del rapporto con De Gea, e i guai di Diego Costa con il fisco.

As - "Il Madrid compra gol", scrive in prima pagina il giornale. Il serbo è costato 60 milioni e firma fino al 2025. Mendy avrebbe passato le visite mediche. Nel taglio basso si legge che Diego Costa ha problemi con il fisco, che lo accusa di aver evaso in milione.

Mundo Deportivo - Il "caso Semedo" in prima pagina. L'agente avrebbe comunicato al Barcellona la volontà di essere ceduto per lo scarso minutaggio. Il club però chiede il pagamento della clausola di 100 milioni, l'Atletico è interessato. Nel taglio basso tre notizie: l'acquisto di Jovic da parte del Real, Lopetegui nuovo tecnico del Siviglia e il Granada che torna in Liga dopo due anni.

Sport - L'asta per Matthijs de Ligt in primo piano. Il difensore olandese è conteso da cinque club: Barcellona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United e Juventus. Deciderà il suo futuro entro una settimana. Nel taglio basso tre novità di mercato: Semedo chiede la cessione al Barcellona, Jovic ufficiale al Real e Lopetegui nuovo tecnico del Siviglia.