Le aperture in Spagna - "Conto alla rovescia per Pogba al Real"

Di seguito le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi lunedì 5 agosto:

Marca

"Zidane stringe" - Il tecnico francese del Real vuole affrettare le operazioni sul mercato: i blancos vogliono arrivare all’inizio della nuova stagione con tutti gli uomini a disposizione.

AS

"Pogba, conto alla rovescia" - In casa Real vogliono tutti Paul Pogba. Il quotidiano iberico cerca di fare il punto della situazione, con tutte le operazioni che dovranno essere fatte per arrivare al centrocampista francese.

Mundo Deportivo

"Ilusionan" - Questo il titolo dedicato al Barcellona e al successo nel trofeo Gamper ottenuto contro l’Arsenal. Spazio anche al mercato e all’arrivo di Junior Firpo.

Sport

"Messi crede in questo Barcellona" - I catalani vogliono iniziare al meglio la nuova stagione e la benedizione arriva direttamente dall’uomo simbolo, ovvero Leo Messi.

Estadio Deportivo

"Pericolo Lo Celso" - Spazio dedicato a Lo Celso e alla trattativa con il Tottenham da parte del Betis Siviglia: al momento le parti non hanno ancora trovato l’accordo per il calciatore.