Le aperture in Spagna - Courtois si difende. Messi-Suarez record

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli di oggi, venerdì 4 ottobre 2019:

AS

"Se vuoi essere il poriere del Real Madrid, devi accettare questa pressione" - Parole rilasciate da Courtois dopo le recenti critiche ricevute in seguito ad alcune prestazioni al di sotto delle aspettative. Il portiere belga assicura di non aver perso la fiducia in se stesso.

Marca

"Non si può dare il Real per morto" - A dichiararlo è Achraf, esterno mancino ceduto dai Blancos al Borussia Dortmund e autore di una grande partita in Champions contro lo Slavia Praga.

Mundo Deportivo

"Luis Suarez uomo gol" - Dopo la sua spettacolare doppietta messa a segno contro l'Inter, il giocatore uruguaiano dimentica le critiche e si prepara ad entrare nella storia: è il terzo miglior marcatore europeo della storia del club catalano.

Sport

"Intoccabili" - Il riferimento è ovviamente a Messi e Suarez, che insieme hanno segnato 421 gol in blaugrana, con 40 assist dell'uruguaiano all'argentino e 31 in senso inverso. Una coppia clamorosa destinata a entrare non solo nella storia del calcio catalano ma anche di tutta Europa.