Di seguito le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi venerdì 26 luglio:

AS

"Derby made in USA", titola così AS in prima pagina in vista del derby fra Real ed Atletico che si giocherà in New Jersey. Per la prima volta il derby di Madrid si giocherà fuori dall'Europa.

Mundo Deportivo

"No al Barcellona". Mundo Deportivo apre con il secco no del PSG al ritorno di Neymar al Barcellonba. Al-Khelaifi ha comunicato a Bartomeu che non ha nessuna intenzione di vendere Neymar.

Sport

Spazio anche al mercato sulla prima pagina di Sport, quotidiano da sempre vicino alla vicende di casa Barcellona. La priorità per il mercato del club blaugrana è Junior Firpo. Per il laterale del Betis il Barcellona vuole spendere al massimo 20 milioni di euro.

Marca

"L'America scopre il Derby", anche Marca apre con la sfida fra Real ed Atletico che si giocherà negli Stati Uniti. Hazard e Joao Felix le stelle della sfida.