Le aperture in Spagna - Derby per il Barça. 4 anni fa iniziava l'era Zizou

Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 4 gennaio 2019:

Mundo Deportivo

Derbi nuevo

Aria di derby a Barcellona. Infatti stasera alle ore 21.00 si sfideranno Espanyol e Barcellona nel derby della Catalogna. Sfida tra la prima e l'ultima della classe. Espanyol, fanalino di coda del campionato sfida i blaugrana, primi a pari punti col Real

Sport

Derbi con morbo

La prima pagina del quotidiano spagnolo è dedicata interamente al derby di stasera tra Espanyol e Barcellona. La squadra di casa ha cambiato il 27 dicembre allenatore. Per Adelardo sarà infatti la prima sulla panchina biancoceleste, in un debutto decisamente non facile. Valverde invece ritorna a quella che fu sua casa, con i soliti undici, senza fare alcun tipo di turnover.

AS

Getafe examina a Militao

La copertina del giornale spagnolo se la prende il difensore brasiliano del Real Madrid che oggi alle 16.00 dovrebbe scendere in campo coi blancos a Getafe. Il centrale sarà accanto a Sergio Ramos e contro avrà Mata, Molina e Angel che hanno già fatto 24 gol in totale.

Marca

4 anni con Zidane

Il 4 gennaio di quattro anni fa Zidane diventava l'allenatore del Real Madrid e iniziava così l'era Zizou. In questi quattro anni sono successe molte cose: tre Champions vinte, nove titoli, un addio e un ritorno, due crisi e ora la ricostruzione.