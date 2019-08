Le aperture in Spagna - Doppio gioco Neymar tra Barça e Real Madrid

Marca

"Messi prova a convincere Neymar" - L'interesse del Real Madrid ha convinto l'argentino a muoversi personalmente per riportare il brasiliano al Camp Nou. Ha chiesto a O Ney di non accordarsi con i Blancos in attesa dell'accordo con i catalani.

AS

"Neymar: cosa serve ancora?" - Per il Real Madrid il suo acquisto sarebbe un trionfo, considerando il problema del gol e la depressione intorno al club per mercato e risultati. Il Barcellona invece ha già un attacco formidabile ma l'acquisto del brasiliano sarebbe eccezionale e lancerebbe un messaggio chiarissimo alla corsa per la vittoria della Champions.

Sport

"Neymar in pressing per andarsene subito" - Il brasiliano chiede di andarsene col PSG che ha aperto per una cessione entro la fine della settimana. Il Real ha bisogno di più tempo e il Barcellona invece avanza in una trattativa molto complicata ma possibile.

Mundo Deportivo

"Doppio gioco" - Neymar non parla né per andarsene dal PSG né per esprimere la propria preferenza al Barcellona. I catalani sperano che abbandoni questa strategia che gioca anche con il grande interesse del Real Madrid.