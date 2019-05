Le aperture in Spagna - Fra Champions e rush finale in Liga

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 6 maggio 2019.

Mundo Deportivo

"La tattica di Anfield"

Valverde deve decidere se a Liverpool giocherà col 4-3-3 o sacrificherà Coutinho per passare al 4-4-2. In quest'ultimo caso Semedio entrerebbe nell'undici titolare come esterno e Sergi Roberto avanzerebbe in mediana per dare sostanza. Dembélé indisponibile per 3-4 settimane. Salah conoscerà oggi le sue condizioni.

Sport

"Un gol ad Anfield"

Lo spogliatoio del Barcellona considera vitale segnare una rete a Liverpool per andare in finale senza soffrire. Conui giocatori titolari a riposare, Valverde valuta un 4-4-2 per proteggere la porta di Ter Stegen.

Marca

"Tricampeonas!"

L'Atlético vince la sua terza Liga femminile di seguito battendo il Real Madrid con una tripletta di Esther. 28 vittorie in 30 partite".

As

"La panchina fa meriti"

Real Madrid-Villarreal 3-2: Mariano ha segnato una doppietta e hanno brillato Valverde e Brahim. Vinicius è tornato a giocare due mesi dopo.

Super Deporte

"ReAmuntAda"

Huesca-Valencia 2-6: goleada del Valencia, avvicinamento al Getafe e messaggio a Emery.

Estadio Deportivo

"Si scontra con un muro"

Eibar-Betis 1-0: Dimistrovic e il palo frenano un buon Betis il cui problema del gol lascia senza possibilità reali di giocare in Europa la prossima stagione.

Mediterraneo

"Un ultimo sforzo"

Real Madrid-Villarreal 3-2: una vittoria contro l'Eibar darà la salvezza matematica.

El Correo

"Altra occasione persa"

Valladolid-Athletic 1-0: L'Athletic cade a Valladolid dopo aver regalato mezz'ora e vede avvicinarsi i rivali per la corsa all'Europa League.