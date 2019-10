Le aperture in Spagna - Granada 1°. Real, mai più comunicati su Bale

© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi, lunedì 28 ottobre:

AS

"Il Granada, leader 46 anni dopo"

Il Granada sogna in grande e dopo il successo nell'ultimo turno di campionato contro il Betis si trova al primo posto in classifica a quota 20 davanti a Barcellona, Real Sociedad, Atletico Madrid e Siviglia (19).

MARCA

"La legge Bale"

Singolare richiesta da parte di Gareth Bale al Real Madrid. Il gallese ha infatti chiesto al club di non emettere più comunicati sulle sue condizioni fisiche, appellandosi al diritto di ogni cittadino spagnolo in merito alla protezione della storia clinica personale.

MUNDO DEPORTIVO

"Record storico a un passo"

Il Barcellona, si legge, è ad un passo dal superare il Real Madrid, leader dal 1960, come squadra con più gol segnati in Liga. 6120 le reti segnate dal Real Madrid nel massimo campionato spagnolo, mentre il Barça (in costante rimonta negli ultimi anni) è a quota 6112.

SPORT

"Riqui dice no all'addio"

Riqui Puig, giovane talento della cantera del Barcellona, ha deciso di non partire in prestito nonostante i tanti interessamenti arrivati in vista di gennaio. Anche la scorsa estate il talentino catalano aveva rispedito al mittente ogni interessamento con la precisa idea di riuscire ad esordire al Camp Nou.