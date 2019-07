Le aperture in Spagna - Griezmann al rettilineo finale. Milik per Rodrigo

Di seguito le prime pagine dei giornali spagnoli oggi 11 luglio 2019:

As

"Militao, presentazione e vertigini"

Il brasiliano si è sentito indisposto e ha abbandonato la conferenza stampa: "Mi piacerebbe vincere la Champions".

Marca

"Militao: 'Sono molto competitivo'"

Il difensore: "Gioco sempre come se fosse l'ultima partita. Se Zidane mi darà la possibilità farò un buon lavoro". Ha avuto le vertigini e non ha potuto terminare la conferenza stampa.

Mundo Deportivo

"Griezmann, rettilineo finale"

Il Barça ultima i dettagli per raccogliere i 120 milioni della sua clausola il prima possibile. Potrebbe depositare domani l'importo in Liga, però se non fosse possibile lo farà lunedì".

Sport

"Griezmann diretto a Barcellona"

Il calciatore aspetta a Ibiza il pagamento della clausola e non risponderà alla chiamata dell'Atlético per allenarsi. Il Barça lavora con l'idea che il francese cominci la stagione lunedì.

Super Deporte

"Rodrigo Moreno, il Napoli insiste con soldi e Milik per acquistarlo".