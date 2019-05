Le aperture in Spagna: Griezmann-Barça vicini. Hazard al Real Madrid

Tanto mercato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli in edicola oggi, martedì 14 maggio 2019. Ecco di seguito le aperture:

Sport

"Griezmann per Coutinho". Il Barcellona ha iniziato a negoziare l'acquisto del francese per cercare di evitare di pagare la clausola. L'arrivo del giocatore dell'Atletico Madrid, costringerà Philippe Coutinho a lasciare i catalani. Possibile un suo ritorno in Premier League.

Mundo Deportivo

"Bollente". L'Atletico Madrid incontrerà Griezmann questa settimana per capire se ha l'intenzione di restare o di andare al Barcellona. De Ligt ha chiesto garanzie per poter andar via e domani, con la fine dell'Eredivisie, arriverà anche l'accelerata per la sua cessione al Barcellona.

AS

"Hazard 100 milioni". Il fantasista belga di proprietà del Chelsea passerà al Real Madrid subito dopo la finale di Europa League previsto per il prossimo 29 maggio.

Marca

"Zidane vuole che Luca sia il vice di Courtois". Il tecnico del Real Madrid ha comunicato a Keylor Navas che non rientra più nei suoi piani. Contrariamente ai pensieri della direzione sportiva, il francese vuole che il figlio sia stabilmente il sostituto del portiere belga.