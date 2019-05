Le aperture in Spagna - Griezmann dice addio. Futuro? Barça o PSG

Ancora tanto mercato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli in edicola oggi, mercoledì 15 maggio 2019. Ecco di seguito le aperture:

Sport

"Griezmann dà l'addio". L'attaccante francese ha comunicato pubblicamente che a fine stagione lascerà l'Atletico Madrid. Il classe '91 non ha ancora annunciato quale sarà la sua prossima squadra. Il Barcellona, però, sarebbe già a lavoro per pagare la clausola del talento transalpino.

Marca

"Griezmann se ne va". Così titola il quotidiano spagnolo a proposito dell'addio dell'attaccante francese che, oltre ad aver comunicato il proprio addio al termine di questa stagione, ha anche dichiarato: "Ho passato 5 anni bellissimi qui a Madrid. Ringrazio la società per tutto quello che ha fatto per me, porterò questa squadra sempre dentro il mio cuore". Il Barcellona sembra essere la squadra favorita per assicurarsi le prestazione di Griezmann.

AS

"Griezmann comunica la fuga". Questo il titolo scelto da AS sulle dichiarazioni di ieri del francese. Il numero 7 dell'atletico ha infatti ammesso che lascerà la squadra finita questa stagione. Qualcuno pagherà la sua clausola da 120 milioni di euro. Il PSG starebbe puntando forte sull'attaccante allenato da mister Simeone ma, al momento, il Barcellona sembra essere in vantaggio.

Mundo Deportivo

"Griezmann se ne va". Anche il Mundo Deportivo titola in prima pagina sul futuro dell'attaccante francese. Il classe '91 dopo aver dichiarato che saluterà Madrid e l'Atletico è finito ufficialmente sul mercato. Su di lui si registra l'interesse del Barcellona, in Spagna, ma anche del PSG, in Francia. Sarà quindi una vera e propria asta tra i due top club europei, salvo l'inserimento di un'altra squadra a sorpresa a mercato in corso.