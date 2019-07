Le aperture in Spagna - Griezmann, prime immagini in blaugrana

© foto di Gaetano Mocciaro

Di seguito le prime pagine spagnole di oggi 15 luglio 2019:

As

"Il prezzo di Pogba è 102,5 milioni secondo due studi di mercato. Lo United ne chiede 170".

Marca

"Hazard vuole prendere il 23. È pazzo per la NBA e sceglie questo numero per Jordan e LeBron James. 'Chiederò perdono in campo': Griezmann si presenta al Barcellona e avrà il numero 17". Nel taglio basso: "Simeone vuole un super attacco: James, Joao Felix e Lemar".

Sport

"Se devo chiedere perdono, lo farò dal campo"

Griezmann ha voluto riconciliarsi con i pezzi grossi dello spogliatoio: "Se Messi e Suarez sono arrabbiati, possiamo sistemare tutto con gli assist". Bartomeu ha svelato che il Barça ha chiesto un credito di 35 milioni per pagare la clausola di Griezmann.

Mundo Deportivo

"Con il 17"

Griezmann si è presentato al Camp Nou sapendo di essere stato atteso un anno: 'Se devo chiedere perdono, lo farò in campo'. Antoine, che ha scelto il 17 per motivi familiari, si è distinto per versatilità: 'Mi adatto a varie posizioni'".