Le aperture in Spagna - Hazard salta la Supercoppa. Alena al Betis

© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi, venerdì 27 dicembre:

Marca

"Senza stella in oriente". L'infortunio di Eden Hazard è più complicato del previsto, col belga che non viaggerà con la squadra in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa di Spagna, prima gara in programma l'8 gennaio.

Mundo Deportivo

"Premier Red". Spazio al Liverpool, sulla prima del quotidiano di stampo blaugrana. Il successo sul Leicester porta i Reds a + 13 sulle inseguitrici, in attesa del City. Quindi il mercato, con Carles Alena vicinissimo al Betis e Abelardo probabile prossimo tecnico dell'Espanyol.

Sport

"Sorpasso historico". Sempre Messi in prima pagina, con il Barcellona che è ad un passo dal superare il Real Madrid in una particolare statistica: quella dei gol segnati in Liga. 6136 per il Barcellona, solo uno in più per il Real Madrid. Il sorpasso è vicino, l'ultima volta successe nel '61-'62.