Le aperture in Spagna - Nuevo Barça e scandalo scommesse

© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture dei quotidiani spagnoli di oggi, martedì 4 giugno:

Mundo Deportivo

"Nuevo Barça", si legge nel titolo del quotidiano di stampa blaugrana. Il club ha presentato le nuove maglie in vista della prossima stagione, un look diverso e in rottura rispetto al passato. Segno che una nuova era, in casa Barcellona, sta per iniziare.

Sport

"Revoluciòn" è invece il titolo di Sport di questa mattina, sempre riguardante le nuove maglie blaugrana. Per Pique si tratta di una maglia "nuova ed emozionante", mentre Ter Stegen spera che "sia parte dei successi del prossimo anno".

As

"Il Madrid si allontana da Neymar", si legge in prima pagina. Le recenti vicende giudiziarie hanno consigliato Florentino Perez, che ora sembra essersi decisamente staccato dal sogno legato al brasiliano, al centro di uno scandalo mediatico per una presunta violenza su una donna a Parigi.

Marca

"Abbiamo 7 giocatori comprati", è il titolo, forte e diretto, scelto da Marca per rilanciare l'inchiesta di El Mundo sul calcioscommese in Liga. In particolare nel mirino è finito la sfida dell'ultima giornata fra Valladolid e Valencia, gara che ha permesso agli uomini di Marcelino di centrare la Champions. All'interno si leggono le intercettazioni di Carlos Aranda del Valladolid: "Vince il Valencia. Sia nel primo che nel secondo tempo. Se scommetti 10mila euro te ne porti a casa 20mila, ma no dirlo a nessuno".