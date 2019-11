Le aperture in Spagna - Sorteggi Euro2020, Alavés-Real e ko Dembélé

Queste le aperture della stampa spagnola di oggi, martedì 30 novembre 2019:

Marca

"Chi vuole, Luis?"

L'apertura del quotidiano spagnolo è in riferimento al sorteggio di Euro 2020 che avverrà oggi alle 18. Il giornale ha fatto una lista delle possibili nazionali che potrebbero toccare alla Spagna di Luis Enrique: ma solo tre di quei tredici elencati saranno nel girone con la Roja.

AS

"El Pichichi visita un fortino"

La rivista spagnolo dedica la sua copertina alla partita di oggi tra Deportivo Alavés e Real Madrid che si affrontanno oggi a Mendizorroza alle ore 13:00. Viene messo in risalto come lo stadio di casa dell'Alavés sia un fortino considerando che il club ha subito solo due gol in casa in campionato. Il ciclone Benzema vs il fortino di Alavés.

Mundo Deportivo

"Barcellona confidenziale"

Apertura dedicata al documentario MatchDay che ha mostrato scene della passata stagione e confessioni intime da parte di alcuni giocatori del Barcellona. Da Messi in quel di Anfield, gli ordini di Valverde, gli scherzi e le risate di Piqué. Un documentario che mostra il Barcellona dall'interno.

Sport

"La storia non è mai finita"

Prima pagina dedica al nuovo infortunio che ha colpito il giocatore del Barcellona Ousmane Dembélé che dovrà stare fermo dieci settimane a causa di una nuova lesione al tendine del ginocchio. L'attaccante francese tornerà a metà febbraio.