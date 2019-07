Le aperture in Spagna - Il caso Neymar: "È guerra totale"

Di seguito le prime pagine dei quotidiani spagnoli di oggi martedì 9 luglio 2019:

AS

"In marcia". Ampio spazio dedicato al Real Madrid e all'inizio della stagione da parte dei blancos di Zinedine Zidane. In taglio basso tutte le trattative di mercato e la presentazione di Joao Felix, nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.

Marca

"Sfida allo sceicco". Il caso Neymar ha monopolizzato le prime pagine dei quotidiani spagnoli, ormai il brasiliano è pronto per il ritorno in blaugrana. Spazio anche ad Eden Hazard, nuovo acquisto delle merengues.

Mundo Deportivo

"Guerra PSG-Mey". Scontro frontale tra il club parigino e il giocatore brasiliano, che ormai non vuole più rimanere in Francia. Spazio anche al caso Griezmann, che ha coinvolto nuovamente i blaugrana.

Sport

"Guerra totale". Spazio ancora allo scontro tra le parti per uno dei trasferimenti più complicati dell'ultimo periodo. Il brasiliano vuole tornare, ma i francesi fanno muro. Spazio anche a Neto, che ha parlato della sua nuova avventura in maglia catalana: "Voglio vincere tutto", ha dichiarato l'ex portiere di Fiorentina e Juventus.