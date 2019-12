Di seguito le aperture spagnole di oggi venerdì 13 dicembre 2019:

Sport

"Il Clásico inizia oggi"

Oggi il Barcellona in campo in casa della Real Sociedad. Una gara importante anche in vista del Clasico in programma il 18 dicembre. Valverde non farà calcoli in un match da sempre complicato, specie negli ultimi 10 anni, per i blaugrana

Marca

"Odegaard gioca per il Madrid"

Evidenziata la sfida nella sfida tra Odegaard, gioiello di proprietà del Real Madrid in prestito alla Real Sociedad, e il Barcellona. Oggi il match alle 16 all'Anoeta. Nel Barça torna Griezmann.

As

"Un vichingo contro il Barcellona"

Anche qui si parla della sfida particolare per il giovane Odegaard. Il crack ceduto dal Real Madrid può fare un favore al Real e soprattutto alla sua Real Sociedad.

Mundo Deportivo

"Test Real"

Oggi la Real Sociedad, il 18 il Real Madrid. Test 'Real' per il Barcellona. Oggi all'Anoeta una prova di alto livello per i catalani, in vista del Clasico. Torna Griezmann.