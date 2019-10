Le aperture in Spagna - il Clàsico è in pericolo: il rinvio è quasi certo

Queste le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli di oggi, giovedì 17 ottobre 2019:

AS

Marca

Mundo Deportivo

"Il Clàsico al Camp Nou è in pericolo" - La Liga ha chiesto che la partita, prevista per il prossimo 26 ottobre, venga giocata a Madrid anziché a Barcellona ma i due club non sono d'accordo e nemmeno il Governo che pensa sia meglio rimandare una partita del genere con la tensione che è palpabile in tutto il paese. Oggi verrà presa una decisione: probabile il rinvio al 18 dicembre.

Sport

