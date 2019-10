Le aperture in Spagna - Il Real Madrid e l'operazione Mbappé

Di seguito le aperture spagnole di oggi sabato 26 ottobre 2019:

AS

"Operazione ritorno". Così titola in prima pagina il quotidiano spagnolo. Il Real Madrid, infatti, sembra aver deciso che cinque dei propri giocatori in prestito torneranno a giocare nella capitale spagnola. I soggetti in questione sarebbero: Kubo, Reguilòn, Ceballos, Achraf e Odegaard.

Marca

Il quotidiano iberico questa mattina ha voluto aprire parlando del classico tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao che si terrà questa sera alle ore 21 allo stadio Wanda Metropolitano. L'ex Juventus è pronto a sfidare Williams.

Sport

"La soluzione Ansu". Questo il titolo deciso dal giornale spagnolo per la propria prima pagina. Il giocatore del Barcellona, infatti, potrebbe essere la soluzione del tecnico balugina, Valverde, per la gara contro il Valladolid per ottenere i tre punti.

Mundo Deportivo

"Operazione Mbappé". Così titola in prima pagina il quotidiano in merito all'operazione in cui il giovane talento francese di proprietà del Paris Saint Germain verrà acquistato dal Real Madrid per un trasferimento dal costo stimato di circa trecento milioni. Florentino lo vorrebbe vedere a tutti i costi con la maglia dei blancos.