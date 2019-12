Queste le aperture della stampa sportiva spagnola in edicola oggi, lunedì 23 dicembre 2019:

MARCA

"Senza gol e senza fortuna"

Apertura dedicata allo 0-0 del Real Madrid al Bernabeu contro l'Athletic Bilbao di ieri. Per la formazione di Zidane tre pali colpiti e un Benzema che non basta per spezzare il pressing asfissiante dei baschi.

AS

"Varapalo"

Anche qui il tema centrale è il pareggio di ieri del Real contro l'Athletic, con i tre pali colpiti dalla formazione di Zinedine Zidane in crisi sul piano realizzativo. Contro i baschi arriva il terzo pareggio consecutivo dei Blancos che perdono terreno nei confronti del Barcellona.

MUNDO DEPORTIVO

"Dolore blancos"

Il Barcellona è sempre più leader nella Liga grazie anche allo 0-0 del Real Madrid contro l'Athletic Bilbao. "Gli uomini di Zidane - si legge - ancora una volta senza gol si fermano al palo e lasciano la guida del campionato al Barcellona. Il Real non riesce a concretizzare le occasioni che crea: adesso i minuti senza gol sono 180".

"Tridente temibile"

Spazio al tridente del Barcellona sul taglio alto della prima pagina. "Messi, Suarez e Griezmann firmano l'attacco più prolifico del calcio europeo con 30 gol e 16 assist in stagione".