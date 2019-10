Le aperture in Spagna - Il Real punta su Hazard. Barça pronto per l'Inter

Queste le principali aperture della stampa spagnola di martedì 1 ottobre 2019:

MARCA

"Hazard, il Bernabeu ti aspetta"

Si apre con l'impegno di Champions League del Real Madrid questa sera contro il Brugge. "Il belga vuole regalare una gioia ai suoi tifosi" si legge ancora in merito all'ex Chelsea che ieri ha parlato in conferenza stampa "Mi manca un gol o un assist per decollare".

"Cercando un gol a Mosca"

Titolo di spalla sulla prima del quotidiano madrileno legato all'impegno di Champions dell'altra formazione della capitale spagnola, l'Atletico, questa sera in campo a Mosca contro la Lokomotiv con un recuperato Alvaro Morata.

AS

"Anche io mi aspetto di più da me"

AS apre la sua prima pagina titolando con le parole in conferenza stampa di Eden Hazard prima del match di Champions contro il Brugge. "Hazard - si legge - si presenta in Champions al Bernabeu contro il Brugge nel pieno del dibattito sul suo rendimento".

MUNDO DEPORTIVO

"Fortino Camp Nou"

Vigilia di Champions per il Barcellona che domani farà il suo esordio interno in Europa contro l'Inter. Il quotidiano catalano parla sulla sua prima pagina odierna parla dell'importanza dello stadio di casa dei blaugrana. "Il Barça arriva da 32 partite senza perdere in casa in Champions" si legge. Per quanto riguarda la formazione di Antonio Conte viene definita "intrattabile".

SPORT

"Spirito da Champions"

Sulla foto di Messi, Suarez e Pique, ovvero i tre leader dello spogliatoio del Barcellona si apre l'avvicinamento di Sport al match di domani contro l'Inter. "Lo spogliatoio - si legge - è cosciente dell'importanza del match contro l'Inter e si è unito per centrare una vittoria chiave". Sul fronte della formazione si legge: "Leo Messi e Dembele si sono allenati con il resto del gruppo e probabilmente saranno nella lista dei convocati"