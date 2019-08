Le aperture in Spagna - In Champions League scontro tra nemici intimi

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le aperture dei quotidiani sportivi spagnoli di oggi, venerdì 30 agosto 2019:

AS

"Nemici intimi" - Il Real ritroverà alcuni obiettivi di mercato mancati come Mbappé, Neymar e il suo ex portiere Keylor, a un passo dal PSG. L'Atletico Madrid incontrerà Cristiano Ronaldo e la Juventus, giocatore che da anni rappresenta il primo antagonista dei Colchoneros e di Simeone.

Marca

"I cocchi" - Il riferimento è ovviamente al sorteggio di Champions League, con tanti incroci interessanti per le squadre spagnole. Il Real incrocia il PSG di Mbappé; il Barcellona l'Inter di Lukaku; l'Atletico Madrid la Juventus di Ronaldo e il Valencia affronterà il Chelsea di Kepa.

Mundo Deportivo

"Che forti!" - Messi è stato eletto miglior attaccante della precedente edizione, De Jong miglior centrocampista. Il Barcellona è stato inserito nel gruppo più pericoloso, quello dell'Inter e del Borussia Dortmund. Il Real Madrid ha ottenuto un sorteggio considerato "facile" mentre l'Atletico dovrà affrontare ancora Ronaldo e la Juventus dopo l'eliminazione dell'anno scorso.

Sport

"Frenetico" - Il riferimento è alla trattativa tra PSG e Barcellona per Neymar. I presidenti delle due squadre si sono incontrati a Monaco ma l'accordo non è ancora chiuso. I francesi hanno fatto una controproposta dopo il no ricevuto ieri da Dembelé.