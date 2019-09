Le aperture in Spagna - In un derby non ci sono amici

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 28 settembre 2019. C'è il derby di Madrid in primo piano ma anche la sfida tra Getafe e Barcellona:

Marca

"In un derby non ci sono amici"

Apertura dedicata derby di Madrid. Atletico e Real tornano a incontrarsi dopo il 7-3 per i Colchoneros nell'amichevole estiva. Il Real vuole mantenere la prima posizione, l'Atletico è terzo a un punto. L'ex Morata non è stato convocato per infortunio. Zidane pensa al tridente di gala Hazard-Benzema-Bale. Simeone risponde con Joao Felix e Diego Costa.

As

"Vecchio derby, nuovo duello"

C'è sempre il derby Atletico-Real Madrid, cambiano i protagonisti. Sfida nella sfida tra Hazard e Joao Felix nella 274° edizione della stracittadina madrilena. Stasera in campo alle ore 21.

Mundo Deportivo

"Più Madrid"

Il grande calcio nella capitale spagnola. Oggi alle 16 il Barcellona farà visita al Getafe, terza squadra di Madrid, senza Messi e Ansu Fati. Alle 21 invece il derby della capitale tra Atletico e Real in un Wanda Metropolitano che ancora ricorda il 7-3 nel precampionato.

Sport

"Sveglia!"

Spazio al Barcellona e alla sfida odierna con il Getafe. Valverde confida nel tridente Griezmann, Suarez e Dembelé per battere il Getafe e tornare al successo fuori casa, anche senza Leo Messi e Ansu Fati.