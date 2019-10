Di seguito le aperture spagnole di oggi 9 ottobre 2019:

As

"Al Real Madrid non mi divertivo a giocare"

Dani Ceballos, oggi all'Arsenal, ha trovato in Inghilterra maggior minutaggio.

Marca

"La riconquista di James"

Il colombiano si è guadagnato la fiducia di Zidane con il suo impegno.

Mundo Deportivo

"Operazione futuro"

Il Barcellona lavora per ringiovanire la rosa senza perdere competitività.

Sport

"Tutti con Griezmann"

Lo spogliatoio e lo staff tecnico si stanno impegnando per migliorare l'adattamento del francese con l'obiettivo di aiutarlo a vincere al Barça.