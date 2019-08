Le aperture in Spagna - L'immunità perduta di Zidane e l'affare Neymar

© foto di Dimitri Conti

Regna il calciomercato sulle prime pagine odierne dei principali quotidiani sportivi in Spagna. Con le due principali realtà, Barcellona e Real Madrid, a monopolizzare l'attenzione. Ecco le aperture dei giornali spagnoli.

AS

"Supervendita"

Da Rodrigo per l'Atletico al caso Rakitic, passando per Pogba, Neymar e Correa, sul quale preme il Milan, arrivando fino a Mariano Diaz in direzione Monaco. Questi i grandi affari che vedono coinvolti i principali protagonisti del campionato spagnolo, sia calciatori che club.

Marca

"Zidane perde l'immunità"

Secondo quanto scrive il quotidiano, agli occhi dei giocatori del Real Madrid il loro tecnico Zinedine Zidane, ad oggi, sarebbe tutt'altro che intoccabile. Lui dal canto suo trasmette piena fiducia al club e insiste nel chiedere Pogba. Ma ci sono tanti dubbi su di lui.

Mundo Deportivo

"Masia e crack"; "Offensiva finale"

Doppia prima per il quotidiano, che nel taglio alto racconta del "partitone di Griezmann e dei canterani" domenica sera contro il Betis. Taglio basso invece dedicato all'affare Neymar: oggi la dirigenza blaugrana vola a Parigi per presentare una nuova offerta che comprenda anche Dembele.

Sport

"Neymar riattivato!"

Il quotidiano catalano scrive che il Barcellona torna a credere nel ritorno dell'asso brasiliano al Camp Nou, e presto presenterà una nuova offerta al PSG. Con la speranza di riuscire a resistere dall'offensiva del Real Madrid.