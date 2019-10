Le aperture in Spagna - La partita più grande del mondo non ha data

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le principali aperture dei quotidiani sportivi spagnoli di oggi, venerdì 18 ottobre 2019:

AS

"Rinviata" - Apertura a tutta pagina per il rinvio del Clàsico originariamente previsto a Barcellona il 26 ottobre e rimandato ieri a data da destinarsi. I club vorrebbero giocare il 18 di dicembre mentre la Liga preferirebbe recuperarla il 7 dicembre. In questi giorni la decisione definitiva.

Marca

Kubo: "Ho firmato per il Real perché aveva un progetto per me" - Parla il giovane calciatore giapponese dei Blancos attualmente in prestito al Maiorca: "Il primo giorno in cui mi sono allenato con Hazard mi sono emozionato. Prima di scendere in campo mi guardavo i suoi video. Contro il Real voglio dimostrare perché ho deciso di venire al Maiorca e di non restare a giocare per la Castilla".

Mundo Deportivo

"Clàsico rinviato" - Rinviata la partita tra Barcellona e Real Madrid inizialmente prevista per il 26 ottobre con proposta di spostamento al 18 dicembre. La Liga però vorrebbe giocarla prima e punta la data del 7 dicembre: la partita più importante del mondo non ha ancora una data.

Sport

"Rinviata" - Il Comitato delle Competizioni in Spagna ha rinviato la partita del 26 ottobre per i rischi di scontri. Adesso Real Madrid e Barcellona dovranno mettersi d'accordo e prendere una decisione definitiva entro lunedì prossimo.