Le aperture in Spagna - La rabbia di Luis Enrique e il successo Barça

© foto di Pietro Lazzerini

Queste nel dettaglio le principali aperture dei quotidiani spagnoli di oggi, giovedì 28 novembre 2019:

Mundo Deportivo

"Tridente letale" - Suarez, Messi e Griezmann permettono al Barcellona di battere il Borussia Dortmund e di assicurarsi il passaggio agli ottavi di Champions come primi nel gruppo dell'Inter. Una vittoria che permetterà ai catalani di non affrontare PSG, Bayern, Man City e Juventus.

Sport

"Alla fine!" - Gioco di parole per sottolineare il passaggio agli ottavi come prima del proprio gruppo da parte del Barcellona dopo il 3-1 rifilato al Borussia Dortmund. Il tridente composto da Messi, Suarez e Griezmann funziona benissimo e Valverde può sorridere.

Marca

"Moreno è sleale, con un'ambizione eccessiva" - Il quotidiano riparte dalle parole in conferenza stampa rilasciate da Luis Enrique, tornato sulla panchina della Spagna dopo la scomparsa della figlia. "Confermarlo nello staff sarebbe stata la cosa più falsa che avrei potuto fare, io non sono così. Non voglio nessuno con queste caratteristiche nella mia squadra. Le varie situazioni della vita mi hanno fatto capire chi è mio amico e chi no".

AS

"Moreno è stato sleale" - Le parole di Luis Enrique in conferenza scuotono la Spagna e aprono una polemica intorno al ct ad interim che prese il posto dell'ex allenatore della Roma dopo la morte della figlia: "Non voglio nessuno come lui nel mio staff".