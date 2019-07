Le aperture in Spagna - La trattativa per Neymar riparte da Coutinho

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le aperture dei principali quotidiani spagnoli in edicola oggi mercoledì 3 luglio 2019:

Mundo Deportivo

"Uno scambio da 170 milioni" - Neymar continua a riempire le pagine dei giornali spagnoli. Secondo il quotidiano catalano il Barcellona è pronto a pagare al massimo questa cifra e vorrebbe pagarlo con contropartite di livello come Coutinho, Rakitic, Umtiti e Dembelé. Alcuni di questi calciatori potrebbero comporre il prezzo giusto per acquistare il brasiliano.

Sport

"Accordo Coutinho-PSG nell'operazione Neymar" - Il fantasista ex Liverpool ha accettao le condizioni dei francesi che ora inizieranno a trattare l'eventuale cessione di "O Ney" al Barça. Questo è il primo pezzo per coltivare il sogno del ritorno del brasiliano per i catalani, che potrebbero inserire anche un'altra contropartita per abbassare le pretese parigine.

AS

"Il lunedì al sole" - Bale tornerà ad allenarsi agli ordini di Zidane lunedì prossimo dopo la rottura di fine stagione. Il calciatore è in Galles ad attendere proposte che non arrivano mentre il tecnico ha già delinaeato una linea rossa che consiste nella sua cessione entro l'inizio della stagione.

Marca

"La Fabrica è una miniera" - Il quotidiano vicino ai Blancos fa i conti con i proventi derivati dalla cessione dei calciatori cresciuti nelle giovanili del Real Madrid. Tra le cessioni più riuscite citate anche quelle di Callejon e di Morata: sono 245 milioni di euro intascati dal club negli ultimi 10 anni.