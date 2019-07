Le aperture in Spagna - Le sette vite di Bale, il mercato del Barça

Di seguito le prime pagine dei quotidiani spagnoli di oggi lunedì 29 luglio 2019:

As

"Sogno il mio primo derby"

Intervista esclusiva al neo-acquisto dell'Atlético Madrid, Joao Felix. "Sogno sin da piccolo di vincere la Champions".

Marca

"Bale ha sette vite"

La sua uscita verso la Cina è al momento bloccata. Il Madrid non vuole che se ne vada gratis e il mercato cinese sta per chiudersi. L'agente è stato chiaro: "A Zidane non piace Bale. Non ci sono relazioni".

Mundo Deportivo

"Settimana movimentata"

Il Barcellona vuole chiudere prima del Gamper e lavora per risolvere le cessioni di Malcom e Rafinha, oltre all'acquisto di un esterno (Junior Firpo).

Sport

"Valverde mette pressione"

Vuole un esterno sinistro e un attaccante in caso di ulteriori cessioni. Junior Firpo si complica e Neymar è un chiaro obiettivo. Il tecnico cerca di alleggerire la rosa e Malcom può essere il primo a uscire se il Barça ottiene 45 milioni di euro.

Super Deporte

"Crisi"

Alemany, Longoria e Marcelino pensano di dimettersi se Peter Lim cambierà il modello di gestione del club