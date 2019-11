Le aperture in Spagna - Liga, cercasi leader: Barça manterrà il passo?

Cinque squadre in tre punti, sei in quattro. La classifica di Liga è molto corta, oggi comincerà la dodicesima giornata di campionato e si avranno delle risposte. Di seguito le aperture dei principali quotidiani sportivi spagnoli.

Marca - "Si cerca un leader". E' questo il titolo di Marca, che si concentra su questo sabato di Liga in cui scenderanno in campo in ordine cronologico Barcellona, Siviglia e Atletico Madrid, e infine il Real Madrid. Solo domani toccherà poi al Granada.

As - Focus su Luka Modric sulle pagine di As. In prima si legge "Modric nel fuoco", perché il centrocampista croato fin qui è stato titolare soltanto due volte in stagione e va alla ricerca della continuità, proverà a recupera il suo status di Pallone d'Oro in carica.

Mundo Deportivo - Spostandoci in Catalogna, "Sfida da leader" titola invece in prima pagina Mundo Deportivo. Il Barcellona è chiamato a battere il Levante per allargare ad otto la striscia di vittorie consecutive (contando tutte le competizioni) per difendere la vetta della classifica. Saranno fondamentali le prossime due partite, come dichiarato da Valverde in conferenza stampa.

Sport - A caccia di un successo, il Barça vuole mantenere il primato e un ruolino invidiabile. "Passo da leader", scrive infatti in prima pagina Sport, che sottolinea come nella trasferta sul campo del Levante Valverde, alla ricerca del sesto successo di fila in Liga, dovrà giocarsela con Ansu Fati e senza Dembelé.