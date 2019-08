Di seguito le prime pagine spagnole di oggi lunedì 19 agosto 2019. Nonostante il campionato sia iniziato nel weekend solamente Marca apre col calcio giocato e con la vittoria di misura contro il Getafe. As, Mundo Deportivo e Sport si concentrano sulla trattativa Neymar. Il quotidiano madrileno sottolinea come il Real sia passato al contrattacco per il giocatore, cercando di approfittare delle difficoltà del Barça nel trovare l'accordo col PSG. La stampa catalana è ottimista sul ritorno di O Ney in blaugrana.