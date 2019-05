Le aperture in Spagna - Lo spogliatoio del Barça non vuole Griezmann

© foto di Pietro Lazzerini

Di seguito le aperture dei principali quotidiani spagnoli di oggi, sabato 18 maggio 2019:

Marca

"Ti aspettiamo, Luis Enrique". Il direttore sportivo della Nazionale spagnola Molina ha dichiarato che nessuno sta pianificando un eventuale cambio di ct nonostante i problemi personali dell'ex Roma che lo stanno tenendo lontano dai campi di gioco. Cazorla e Oyarzabal sono le due novità per le convocazioni in vista della doppia sfida a Isole Far Oer e Svezia.

AS

"Con Cazorla e senza Luis Enrique". Il centrocampista del Valencia torna in Nazionale dopo quattro anni. E' stata la Federazione ad annunciare i convocati a causa dell'assenza del ct, fuori per motivi personali. L'altra novità è Oyarzabal, attaccante classe '97 di proprietà della Real Sociedad.

Sport

"Lo spogliatoio dice no a Griezmann". I giocatori hanno preso molto male in passato le dichiarazioni "contro il Barça" nonostante le braccia aperte dei potenziali compagni. Messi ha anche confessato agli altri giocatori di non averlo chiamato. In molti non lo considerano l'acquisto giusto per migliorare l'attuale rosa. Non sarebbe neanche un buon esempio per i giovani comprare un giocatore che è sempre stato in campo contro i blaugrana.

Mundo Deportivo

"All'assalto della Coppa". La squadra femminile del Barcellona si gioca la prima finale di Champions League della sua storia stasera a Budapest contro il Lione, campione in carica dal 2016 a oggi. Nel taglio basso, notizie di mercato anche per il Barça maschile: "Via libera per Griezmann: il PSG si ritira dalla corsa e il Manchester City non ci prova nemmeno".