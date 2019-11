Le aperture in Spagna - Luis Enrique torna alla guida delle Furie Rosse

Queste le apertur della stampa spagnola di oggi, martedì 19 novembre 2019:

MARCA

"La Spagna non può essere un circo"

Mentre la Nazionale ha superato 5-0 la Romania nell'ultimo match delle qualificazione ad Euro2020, in Spagna tiene banco la questione ct, con il possibile ritorno in panchina di Luis Enrique per la fase finale della kermesse della prossima estate. Moreno, attuale selezionatore, ha già salutato lo spogliatoio in lacrime e si è rifiutato di tenere la conferenza stampa post partita. Attesa per oggi l'ufficialità del ritorno di Luis Enrique. Rubiales (presidente della Federcalcio spagnola, ndr) ha gestito in maniera pessima la situazione".

AS

"Luis Enrique all'Europeo"

Anche qui il tema principale è il ritorno dell'ex tecnico del Barcellona come ct della Spagna. "Rubiales chiude per il ritorno dell'asturiano in panchina - si legge. Robert Moreno, che si sente tradito, sarà salutato oggi".

MUNDO DEPORTIVO

"Euro Bomba"

Luis Enrique torna alla guida della Spagna. Un "ritorno immediato" scrive il quotidiano catalano che poi sul 5-0 alla Romania conclude "Una Manita che porta la Spagna fra le teste di serie".

"Kluivert punge De Ligt"

Prima del suo approdo alla Juve De Ligt è stato a lungo corteggiato dal Barcellona. Oggi sull'olandese prende la parola Patrick Kluivert, attuale ds del settore giovanile del club catalano: "Credo che si sia pentito".

SPORT

"Luis Enrique torna"

Anche qui si parla del futuro della panchina delle Furie Rosse. "La Federazione - si legge - vuole annunciare il ritorno dell'ex ct per consegnarli la Nazionale in vista dell'Europeo. Moreno ha salutato fra le lacrime e conoscerà il suo futuro dopo l'incontro di oggi con Rubiales".