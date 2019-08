Le aperture in Spagna - Manovre Barça fra Neymar, Junior e Malcom

Di seguito le aperture spagnole di oggi giovedì 1° agosto 2019:

As

"Benzema al riscatto"

Il Real Madrid ottiene la prima vittoria in pre-campionato grazie alla tripletta del francese al Fenerbahçe.

Marca

"Benzema allevia Zidane"

Tre gol di Karim danno la prima vittoria al Real Madrid in pre-campionato. Spazio anche allo scontro tra i club e la Federazione. Tema della discodia l'intromissione della RFEF sugli orari delle partite.

Sport

"Si alza"

Neymar chiarisce che non vuole più vestire la maglia del Paris Saint-Germain in una partita ufficiale finché ci sono possibilità di essere ceduto. Il Barcellona e il brasiliano sono d'accordo per un'azione congiunta quando l'offerta avanza.

Mundo Deportivo

"Addio Malcom, Junior accelera"

Il Barça trova un accordo con lo Zenit per il trasferimento del brasiliano per circa 40 milioni. Nuovo contratto tra il club azulgrana e il Betis per l'esterno sinistro.

Estadio Deportivo

"Milik lo capta"

Il Napoli ha congelato le trattative per il rinnovo e il suo presidente insiste per far cassa con lui, mentre il Betis è attento nel caso sfumasse la trattativa per Borja Iglesias.

Super Deporte

"Così ci siamo tutti"

Il progetto del Valencia appeso a un filo. Mateu Alemany abbandona e il club nomina un altro segretario tecnico. I giocatori chiedono, senza successo, di parlare con Peter Lim. Marcelino valuta se restare o meno.